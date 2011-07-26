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Dünya

Ölümcül salgın 'E.Coli' sona erdi!

Almanya ulusal afet kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki ölümcül E. coli (EHEC) salgınının sona erdiğini bildirdi.

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Almanya ulusal afet kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki ölümcül E. coli (EHEC) salgınının sona erdiğini bildirdi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, son 3 haftadır kimsenin hastalığa yakalanmadığı belirtildi. E. colinin kuluçka döneminin üç hafta olduğu kaydediliyor. 



E. coliden şimdiye kadar biri İsveç, biri ABD'de, 50'si de Almanya'da olmak üzere 52 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Hastalığa Almanya'da 4321 kişinin yakalandığı, diğer 15 ülkede ise 140'tan fazla vakanın tespit edildiği belirtiliyor.



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