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Dünya

Ölümcül kanser teşhisi konan Nobel Barış Ödülü sahibi Çinli aktivist serbest

"Hükümeti yıkmaya teşvik' suçundan mahkum olup hapse atılmıştı"

26 Haziran 2017 16:57

Çin'de demokrasi ve insan hakları savunucusu Liu Xiaobo, ölümcül karaciğer kanseri teşhisi konmasının ardından tutulduğu cezaevinden salıverildi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Avukatı Mo Shaoping, müvekkilinin Çin'in kuzeyindeki Liaoning bölgesindeki bir hastanede tedavi altında alındığını açıkladı. 61 yaşındaki şair Liu'ye kanser teşhisi 23 Mayıs'ta konmuştu.

Liu'nun eşi Liu Xia ise hiçbir suçlama getirilmeksizin aynı tarihten bu yana ev hapsinde tutuluyor. Çinli yetkililer ev hapsine açıklama getirmiyor.

Tiananmen'deki gösterilere öncülük etmişti

Liu Xiaobo 2009 yılında "hükümeti yıkmaya teşvik" suçundan mahkum olup hapse atılmıştı.

1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki gösterilerine öncülük eden Liu, Çin'de çok partili demokrasiye geçilmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini istiyordu. 11 yıllık cezasını tamamlamasına ise daha 3 yıl vardı.

Nobel Komitesi Liu Xiaobo'yu Çin'deki insan hakları mücadelesinde "en sembol isim" olarak tanımlamıştı.

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