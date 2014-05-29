Ölümcül iğne tartışması idamları erteletti

ABD'nin Ohio eyaletinde, öldürücü iğneyle ilgili devam eden tartışmalar ve yeni düzenlemelere zaman tanımak gerekçesiyle, idam cezalarının infazı 2,5 ay ertelendi.

Ohio'daki ABD Bölge Yargıcı Gregory L. Frost, tüm idam cezalarının infazını, 15 Ağustos'a kadar erteleme kararı aldı.

Ohio'ya bağlı Summit County'de 2 Temmuz'da Ronald Phillips , 6 Ağustos'ta ise Lucas County'de William Montgomery adlı mahkumun infazının gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ağustos ayından sonra iki mahkumun daha ölümcül iğneyle idam edilmesi planlanıyordu.

Avrupalı ilaç firmalarının, ABD'deki cezaevlerinde yapılan infazlarda kullanılan kimyasalların satışını reddetmesi üzerine özel karışımlarla üretilen öldürücü iğnelerde kullanılan ilaçların içeriğinin belli olmaması ve insani standartların eksikliği'den kaynaklanan dramatik ölümler, ülke genelinde yoğun eleştirilere yol açmıştı.

Ohio'da da, Dennis McGuire adlı 53 yaşındaki bir mahkumun, 16 Ocak'taki infazında, 'Midazolam' maddesi verilmesi sonucu dakikalarca çırpınarak ölmesi, tartışmalara neden olmuştu.

Ohio Rehabilitation ve Ceza Dairesi'nce 28 Nisan'da yapılan açıklamada, benzer ilaçların daha yüksek dozda kullanılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle yargıç Frost'un, infazla ilgili tartışmaların devam etmesi ve bu konudaki düzenlemelere zaman tanınması amacıyla idamların ikinci bir emre kadar ertelenmesine karar verdiği ifade edildi.

Öte yandan, daha önce Oklahoma eyaletinde de 38 yaşındaki bir mahkumun 40 dakikayı aşkın süre acı çekerek ölümü üzerine, idam cezalarının infazı mahkeme kararıyla askıya alınmıştı.