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Dünya

Ölümcül bakteri 30 can aldı!

Avrupa'da, Enterohemorajik Escherichia Coli (EHEC) bakterisi salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirdi. Daha önce yapılan açıklamada, 27 ki&

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Avrupa'da, Enterohemorajik Escherichia Coli (EHEC) bakterisi salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirdi. Daha önce yapılan açıklamada, 27 kişinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Alman makamları, E.Coli (EHEC) bakterisinin son kurbanının Frankfurt kentinde yaşamını yitiren 57 yaşındaki bir adam olduğunu belirtti. Alman makamları böylece, EHEC'ten 30 kişiden 29'nun Almanya'da, 1 kişinin de İsveç'te vefat ettiğini kaydetti.

Ölen 57 yaşındaki adamın eşiyle birlikte Mayıs ayının sonunda Hamburg kentinde bulunduğunu belirten yetkililer, Frankfurt'un yer aldığı Almanya'nın Hesse eyaletinde şimdiye kadar EHEC vakasına rastlanmadığını vurguladı.

Araştırmacılar, kanamalı ağır bağırsak enfeksiyonuna neden olan E.Coli bakterisinin kaynağını araştırmaya devam ediyor.


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