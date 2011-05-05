-ÖLÜM YÜRÜRKEN YAKALADI HATAY (A.A) - 05.05.2011 - Hatay'da, boru taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu, yol kenarında yürürken boruların altında kalan aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yayladağı'ndan Antakya'ya giden sondaj borusu yüklü 31 HF 347 plakalı kamyon, Harbiye beldesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, virajı alamayarak devrildi. Kamyondaki sondaj boruları, yol kenarında yürüyen aynı aileden Zehra (53), Elif, Remia, Vahdet, Lina ve Ayten Rahmioğlu'nun üzerine düştü. Kazada, Zehra Rahmioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, bir yaşından küçük olduğu öğrenilen ve Hatay Hastanesinde tedavi altına alınan Lina Rahmioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyon sürücüsünün kazan sonra kaçtığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın ardından bir süre kapanan Antakya-Yayladağı karayolu, tek şeritten trafiğe açıldı.