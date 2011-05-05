T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖLÜM YÜRÜRKEN YAKALADI HATAY (A.A)

05 Mayıs 2011 22:28

-ÖLÜM YÜRÜRKEN YAKALADI HATAY (A.A) - 05.05.2011 - Hatay'da, boru taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu, yol kenarında yürürken boruların altında kalan aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yayladağı'ndan Antakya'ya giden sondaj borusu yüklü 31 HF 347 plakalı kamyon, Harbiye beldesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, virajı alamayarak devrildi. Kamyondaki sondaj boruları, yol kenarında yürüyen aynı aileden Zehra (53), Elif, Remia, Vahdet, Lina ve Ayten Rahmioğlu'nun üzerine düştü. Kazada, Zehra Rahmioğlu olay yerinde hayatını kaybetti.  Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, bir yaşından küçük olduğu öğrenilen ve Hatay Hastanesinde tedavi altına alınan Lina Rahmioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kamyon sürücüsünün kazan sonra kaçtığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın ardından bir süre kapanan Antakya-Yayladağı karayolu, tek şeritten trafiğe açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24