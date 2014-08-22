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Dünya
Deutsche Welle

'Ölüm yardımı alan Almanlar artıyor'

Yapılan bir araştırmaya göre ölüm yardımı almak için İsviçre'ye giden ağır hastaların sayısı artıyor. Başı çekenler ise Almanlar.

22 Ağustos 2014 01:20


İngiliz ‘Journal of Medical Ethics' dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçları, İsviçre'ye ölüm yardımı almak için gidenlerin sayısında artış meydana geldiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının araştırması, Zürih'teki Adli Tıp Enstitüsü'nde, 2008-20012 yılları arasında ölüm yardımı alan 611 hastanın verilerine dayandırılıyor. Bilim insanları, hastalar arasında ölüm yardımının siyasi tartışmalara yol açtığı Almanya’dan 268, İngiltere'den 126 ve Fransa'dan 66 hastanın bulunduğuna yer verdi.

Zürih Kantonu'nda, ölüm yardımı için yurtdışından gelen hastaların sayısının son dört yıl içinde ikiye katlandığı belirtiliyor. Hastaların yarısına yakınının nörolojik rahatsızlıkları olduğuna yer veriliyor. Yine ölüm yardımı almak isteyenler listesinde, felç, Parkinson, kanser ve romatizma rahatsızlıkları olan hastaların olduğu belirtiliyor.

Almanya'dan İsviçre'ye ölüm yardımı almak için giden hastaların neredeyse hepsinin, ülkede tartışmalı olan "Dignitas" örgütüne başvurdukları belirtiliyor. Hastaların ortalama yaşının 69 olduğu, ancak yaş aralığının 23 ila 97 arasında değiştiği ve başvuranların yüzde 60'ının kadın olduğu belirtiliyor. Neredeyse tüm hastaların ölüm yardımı olarak uyku hapları kullandıkları da yine araştırmada yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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