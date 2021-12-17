Ölüm tehditleri alıyorlardı; Bolsonaro, çocuklara Covid aşısını onaylayanların ismini ifşa edeceğini söyledi

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuklar için Covid-19 aşısına onay veren sağlık yetkililerinin isimlerini ifşa etmeyi planladığını söyledi. Brezilya’da aşı karşıtları, aşı öneren sağlık yetkililerine ölüm tehditlerinde bulunuyordu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya’nın sağlık düzenleyici kurumu Anvisa, ekim ayının sonunda beş yetkilisinin 5-11 yaş arasında çocuklara Covid aşısı önerdikleri için ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu. Anvisa, ölüm tehditlerinin polise aktarıldığını belirtmişti.

Brezilya’nın aşırı sağcı ve aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Anvisa’nın iç işlerine karışmadığını ancak çocuklara aşıya onay veren isimleri istediğini söyledi. Bolsonaro “Halk kendi kararını verir” diye devam etti.

Brezilya’da Covid-19 nedeniyle 618 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Bolsonaro, salgının başından bu yana Covid’i ciddiye almadığını vurgulamıştı.