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Dünya

Ölüm sınırı: Kayıp sayısı 213'e ulaştı!

Öldürülen ya da kaybedilen mültecilerin sayısı 1 yıl içinde yüzde 38 arttı

01 Ağustos 2017 18:53

Yılın ilk 6 ayında Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 213 kişi öldürüldü ya da kaybedildi. Geçen yıl ABD'ye yapılan iltica taleplerinin ise sadece yüzde 4'ü kabul edildi.

Meksika-ABD sınırını geçmek isterken öldürülen ya da kaybedilen mültecilerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 38 arttı. Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre ABD-Meksika sınırını geçmek isterken öldürülen ya da kaybedilenlerin sayısı bu yıl 213’e ulaştı.

Cenevre’de düzenlediği bir basın toplantısında konuşan IOM sözcüsü Joel Millman, sınırdan geçerken yakalanarak gözaltına alınanların sayısını 140 bin olarak açıkladı. Sözcü geçen ilk yarısına kıyasla bunun yüzde 40 düşüş anlamına geldiğini ifade ederek, bu düşüşte Meksika ve ABD hükümetlerinin uyguladığı sert politikaların etkisinin olduğunu söyledi. Ancak Millman bu durumda da insanların daha tehlikeli yollara yöneldiklerini vurgulayarak, “Bir kez daha gördük ki dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi en ucuz yolculuk en zor olanı” diye konuştu.

Sınırı Meksikalılardan çok Orta Amerikalıların sınırı geçmeye çalıştıklarını kaydederek sınırda ölenlerin çoğunun da Orta Amerikalı olduğu bilgisini verdi.

Millman, pek çok kişinin bu yıl yağışların debisini ve akış hızını arttırdığı iki ülke arasındaki doğal sınır olarak kabul edilen Bravo nehrinden geçmek isterken boğulduğunu da sözlerine ekledi.

İstatistiklere göre 2016’da sadece Meksika’dan ABD’ye yapılan sığınma talebi 12 bin 831 idi.

ABD bu talebin yüzde 4’ünden daha azına olumlu yanıt vermişti. (DHA)

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