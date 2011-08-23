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Dünya

Ölüm sebebi uyuşturucu değil!

Ölümüyle birlikte ortaya atılan iddiaların aksine Amy Winehouse'un toksikoloji testlerinde uyuşturucuya rastlanmadı...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ölümüyle birlikte ortaya atılan iddiaların aksine Amy Winehouse'un toksikoloji testlerinde uyuşturucuya rastlanmadı.

Birçok kez rehabilitasyona giden ve bu yüzden de ölümü uyuşturucuyla ilişkilendirilen Amy Winehouse'un öldüğünde vücudunda uyuşturucu olmadığı açığa çıktı.  



Ailesinin yaptığı açıklamaya göre, yıldızın vücudunda uyuşturucu izi bulunmadı ancak alkol vardı. Şarkıcının geçen ay meydana gelen ölümünde alkolün rol oynayıp oynamadığıysa henüz bilinmiyor.

27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulunmuş ancak ölüm nedeni tespit edilememişti.








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