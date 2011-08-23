Ölüm sebebi uyuşturucu değil!

T24

Birçok kez rehabilitasyona giden ve bu yüzden de ölümü uyuşturucuyla ilişkilendirilen AmyWinehouse'un öldüğünde vücudunda uyuşturucu olmadığı açığa çıktı.Ailesinin yaptığı açıklamaya göre, yıldızın vücudunda uyuşturucu izi bulunmadı ancak alkol vardı. Şarkıcının geçen ay meydana gelen ölümünde alkolün rol oynayıp oynamadığıysa henüz bilinmiyor.27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulunmuş ancak ölüm nedeni tespit edilememişti.