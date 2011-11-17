'Ölüm Pornosu' davası bugün başlıyor



T24 - İstanbul Basın Savcılığı tarafından Chuck Palahniuk’un ‘Ölüm Pornosu’ adlı kitabına açılan davanın ilk duruşması bugün saat 10.30’da Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.





Ayrıntı Yayınevi Müdürü Hasan Basri Çıplak ve kitabın çevirmeni Funda Uncu’nun yaptıkları açıklamada “Dünyanın hemen hemen tüm dillerinde basılan, ‘Dövüş Kulübü’ ve ‘Tıkanma’ örneklerindeki gibi filmleri çekilen romanların yazarı Chuck Palahniuk’un son eserlerinden biri olan ‘Ölüm Pornosu’, ne yazık ki Türkiye’de çağdışı bir uygulamaya kurban edilmek isteniyor’ denildi. Açıklamada davanın ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğu belirtiliyor.

