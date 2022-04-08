Ölüm orucunu sürdüren Sibel Balaç’ın hapis cezası onandı

Birgün'ün haberine göre Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemlerine katıldığı için 2018’de gözaltına alınan Sibel Balaç, 18 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezanın istinaf mahkemesinde onanmasının artından dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Balaç’ın avukatı Ceren Yılmaz, dosya Yargıtay’a taşındığında şöyle konuşmuştu:

“Soruşturmada üstünden çıktığı iddia edilen SD kart yargılamanın esas delili haline getirildi. Müvekkilimizin talepleri, başta kendi dosyası olmak üzere aslı olmayan dijital delillerle sürdürülen yargılamaların son bulması, gizli tanık ve itirafçı tanık ifadelerine dayanılarak sürdürülen yargılamaların son bulması, hapishanede keyfi verilen disiplin cezalarının kaldırılması.”

Verilen hapis cezasının ardından açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu ise "19 Aralık 2021 Tarihinden Beri Ölüm Orucunda Olan Müvekkilimiz Sibel Balaç’a Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen 8 Yıl 1 Ay 15 Günlük Hapis Cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tarafından Onandı.Bugün ülkemizde hukukun kapısı halka kapalı. Zenginlere, patronlara sonuna kadar açılan bu kapılar yoksullara, işçilere, öğrencilere, emekçilere ve halkın avukatlarına kapalı. Hukukun kapısının nasıl açılacağını bize tarih söylüyor, Adil Yargılanma hakkına tuğla tuğla koyarak bugüne getirenler, onun için mücadele edenler söylüyor. Zulüm varsa, isyan haktır, diyenler söylüyor. İsyanın bugünkü adı direnmektir. Biz bunu “can için yalvarmam sana, mazlumlar bana darılır” diyen Ebru’muzdan öğrendik. Bu yüzden direnmek bize asla açılmayan o hukuk kapısının anahtarı. Halkımızı, müvekkillerimizi, meslektaşlarımızı Adil Yargılanma Hakkı Mücadelesine katılmaya davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.