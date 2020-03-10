Ölüm orucundaki Mustafa Koçak’ın annesi: Oğlum 33 kiloya düştü, adalet istiyoruz

Mustafa Koçak, itirafçı B.E’nin verdiği ifadeler nedeniyle, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alanlara “Silah temin etmek” ve “Anayasal düzeni bozmak” iddiasıyla 11 Temmuz 2019 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen bu ceza üzerine Koçak, tutuklu bulunduğu İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Cezaevinde, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladı.

"Tanıkların ifadeleri çelişkili"

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre somut bir delil olmadığını söyleyen anne Koçak, mahkeme sürecinde, oğlunun savunma yapmasına izin verilmediğini ifade etti. Anne Koçak, oğlunun itirafçı B.E’nin ‘Köftecide bana söyledi’ ifadesi yüzünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını söyledi. Anne Koçak, verilen cezanın bir dayanağının olmadığını, yine tanık ifadelerinin çelişkili olduğunun altını çizdi. Bir itirafçının çelişkili ifadeleri yüzünden oğluna müebbet verildiğini söyleyen anne Koçak, “Gizli tanık B. E. bizim hayatımızı söndürdü. Kendisi silahla yakalandı, el bombası ile yakalandı. Onu niye bıraktılar?” diye soruyor.

Anne Koçak, Mustafa’nın gözaltına alındığında itirafçı olması için 12 gün boyunca gözaltındayken işkenceye maruz kaldığı belirterek, “Benim oğlum bir şey yapmadı. El izi yok, görüntüsü yok, telefonla iletişimi yok. Devlet de biliyor Mustafa’nın suçsuz olduğunu. Herkes biliyor. Ama Mustafa’yı günah keçisi seçtiler. Mustafa sadece ‘beni adil yargılayın, beni dinleyin, ben yapmadım’ diyor. Çünkü oğlumu dinlemediler. Mustafa, ‘anne ben bu işi yapsaydım, ölüm orucuna girmezdim. Ben o 4 duvar arasında nasıl yapmadığımı kanıtlayacağım?’ diyor. Mustafa’nın başka çaresi yoktu. Kimse Mustafa’yı dinlemedi. Mustafa kürsüye çıktığı zaman Mustafa’yı susturdular. Hakkını savundurmadılar. Mustafa’yı konuşturmadılar” diyor.

"Bir anne evladı aç kalırsa evde oturur mu?"

Her hafta oğlu için eylem yapan anne Koçak, evlatları için yapamayacağı şey olmadığını dile getirerek, “Bir anne, bir baba evlatları için dağı, taşı, yolu, sokağı deler. 251 gündür benim oğlum aç. Bir anne 251 gün evladı aç kalırsa evde oturabilir mi?” dedi. Koçak’ın sağlık durumuna ilişkin konuşan anne Koçak, oğlunun 33 kiloya düştüğünü belirterek, “Oğlum şu an yürüyemeyecek kadar zayıflamış durumda. Sağlık durumundan dolayı bizimle vedalaştı ve helâlleşti. Artık nefes almakta da çok zorlanıyorum. Mustafa bu şartlarda cezaevinde kalamaz. Bizi duysunlar. 28 yaşındaki oğlum ölmesin. Mustafa ölmesin” ifadelerini kullandı.