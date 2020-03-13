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Grup Yorum üyelerinin aileleri: Zorla müdahale ölüme ya da kalıcı hasara yol açabilir

13 Mart 2020 16:21

Grup Yorum üyelerinin aileleri ve destekçileri ölüm orucundaki Grup Yorum üyeleri için yaptığı basın açıklamasında, "Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in sağlıklarına kavuşmaları için zorla müdahale değil, taleplerin kabul edilmesi gerekir" dedi.

İbrahim Gökçek'in 'zorla yoğun bakıma kaldırıldığını' söyleyen aileler "Dün İbrahim Gökçek, iradesine aykırı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesi ile görüşmesine ve yanında refakatçi kalmasına izin verilmiyor. Oysa kendisi refakatçiye ihtiyaç duymaktadır. Helin Bölek’in de durumu aynı. Direnişçilerin, tıbbi müdahaleyi kabul etmediklerine dair evrakları imzalamalarına rağmen hastanede tutuluyor olmaları, zorla müdahale tehdidi altında olduklarını göstermektedir" dedi. 
Zorla müdahalenin ölüm ya da kalıcı hasarlara yol açacağını vurgulayan aileler çocuklarının taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Grup Yorum üyelerinin talepleri, konserlerine yönelik yasakların kaldırılması ve arkadaşlarının serbest bırakılması.

Ne Olmuştu? 

Grup Yorum yöneltilen baskı politikasına son vermek amacıyla ölüm orucuna başlayan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in kaldığı eve polis baskını düzenlenmişti. Halkın Hukuk Bürosu, ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Gökçek ile Bölek’in, Sağlık Bakanlığının talebi üzerine zorunlu yatışına karar verildiğini duyurmuştu.

Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tutulan Bölek ve Gökçek'e doktorlar tarafından mama teklif edilmiştir. Grup Yorum Aileleri, Gökçek'in zorla yoğun bakıma alındığını belirtmişti.

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