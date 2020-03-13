Grup Yorum üyelerinin aileleri: Zorla müdahale ölüme ya da kalıcı hasara yol açabilir

İbrahim Gökçek'in 'zorla yoğun bakıma kaldırıldığını' söyleyen aileler "Dün İbrahim Gökçek, iradesine aykırı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Ailesi ile görüşmesine ve yanında refakatçi kalmasına izin verilmiyor. Oysa kendisi refakatçiye ihtiyaç duymaktadır. Helin Bölek’in de durumu aynı. Direnişçilerin, tıbbi müdahaleyi kabul etmediklerine dair evrakları imzalamalarına rağmen hastanede tutuluyor olmaları, zorla müdahale tehdidi altında olduklarını göstermektedir" dedi.

Zorla müdahalenin ölüm ya da kalıcı hasarlara yol açacağını vurgulayan aileler çocuklarının taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Grup Yorum üyelerinin talepleri, konserlerine yönelik yasakların kaldırılması ve arkadaşlarının serbest bırakılması.