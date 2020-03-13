Grup Yorum üyelerinin aileleri: Zorla müdahale ölüme ya da kalıcı hasara yol açabilir

Ne Olmuştu?
Grup Yorum yöneltilen baskı politikasına son vermek amacıyla ölüm orucuna başlayan Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in kaldığı eve polis baskını düzenlenmişti. Halkın Hukuk Bürosu, ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Gökçek ile Bölek’in, Sağlık Bakanlığının talebi üzerine zorunlu yatışına karar verildiğini duyurmuştu.
Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tutulan Bölek ve Gökçek'e doktorlar tarafından mama teklif edilmiştir. Grup Yorum Aileleri, Gökçek'in zorla yoğun bakıma alındığını belirtmişti.