Ölüm orucunda kritik günlere gelen avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye talebi yine reddedildi: Gerekçe; kaçma şüphesi

Adil yargılanma talebiyle başladıkları ölüm orucu eyleminde her geçen gün sağlık durumları kritik hale gelen avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in tahliye talepleri yine reddedildi. Önceki talebin reddi üzerine yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık durumları nedeniyle hastanede tutulan avukatların kaçma şüphesi bulunduğunu iddia etti. Buna karşılık, aynı kararda, zorla müdahaleyi reddederek, hasta olmadıklarını, ölüm orucu eylemini sürdürdüklerini bildiren avukatların hastanede tedavi altında oldukları iddia edildi ve bu durum da tahliye edilmemelerine gerekçe gösterildi.

Ölüm orucu eylemlerini sürdüren avukatlar Ünsal ve Timtik, sağlık durumları gerekçe gösterilerek, cezaevinden hastaneye sevk edilmişlerdi. Buna karşılık, Ünsal ve Timtik’in tahliye talepleri reddedilmişti. Bu karara yapılan itirazı İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

Mahkeme, sağlık durumları her geçen gün kötüye giden, cezaevi koşullarındaki mahkum koğuşunda kalmalarının hayati risk doğurduğunu belirterek tahliye talebinde bulunan avukatların, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek bu kararı verdi.

Kararda, “üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suçlardan olması, hükmolunan cezanın miktarı dikkate alınarak tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı, sanıkların hastanede tedavi altında olmaları göz önünde bulundurularak, 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının yerinde olduğu anlaşıldığından, itirazların reddine…” denildi.