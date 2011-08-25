-Ölüm oranı erkeklerde daha fazla ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 200 yılında Türkiye genelinde 367 bin 971 ölüm olayı oldu. Ölenlerin yüzde 55'ini erkekler, yüzde 45'ini kadınlar oluştururken, 2009 yılında 17 bin 354 bebek ölümü gerçekleşti. TÜİK, 2009 yılından itibaren Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanında yer alan ölüm verisi ile TÜİK tarafından derlenen ölüm nedeni verisini kullanarak Türkiye geneli için ölüm verisi yayımlamaya başladı. İlk kez 2009 yılına ilişkin ölüm istatistikleriyle başlanan ölüm istatistikleri, bu yıldan itibaren her yıl yayımlanacak. TÜİK'in ölüm istatistiklerine göre, daimi ikametgaha göre ölümlerin en fazla olduğu bölge yüzde 15,5 ile Ege Bölgesi oldu. Ege Bölgesi'ni yüzde 14,6 ile İstanbul izledi. Ölüm olayının en az olduğu bölge ise yüzde 3 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu. -Ölenlerin yaklaşık yarısını 75 ve üzeri 2009 yılında gerçekleşen ölüm olaylarında ölenlerin yaklaşık yarısını 75 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Ölümlerin en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 43,2 ile 75 ve daha yukarı yaş grubu olurken, bu yaş grubunu yüzde 11,3 ile 70-74 yaş grubu ve yüzde 9,1 ile 65-69 yaş grubu izledi. Ölümlerin en az görüldüğü yaş gurubu ise yüzde 0,7 ile 10-14 yaş grubu oldu. Bu yaş grubunu yüzde 0,9'luk oranda ölüm görülen 5-9 ve 15-19 yaş grubu izledi. 2009 yılında ölenler yaş ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlar arasındaki cinsiyet farklılığı da belirgin bir şekilde görülüyor. En yaşlı kuşak olan 75 ve daha yukarı yaş dışındaki bütün yaş gruplarında erkek ölümlerinin kadın ölümlerinden daha fazla olduğu tespit edildi. Kadın ve erkek arasındaki bu farklılık 15-19 yaş grubundan sonraki ölümlerde, yaş ilerledikçe artmakta ve 50-59 yaş grubunda en yüksek seviyeye ulaştı. -Bebek ölümlerinde güneydoğu ilk sırada- Bebek ölümlerinin (bir yaşını doldurmadan ölen bebeklerin) en fazla olduğu bölge yüzde 20,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni yüzde 13,8 ile İstanbul ve yüzde 13,1 ile Akdeniz izledi. Bebek ölümlerinin en az görüldüğü bölge ise yüzde 2,3 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. 2009 yılında 17 bin 354 bebek ölümü gerçekleşirken, ölen bebeklerin 9.417'sine erkek bebekler (yüzde 54), 7.937'sini (yüzde 46) ise kız bebekler oluşturdu. Bebek ölümlerinin toplam ölümler içindeki payı yüzde 4,7 oldu. Ölen bebeklerin yüzde 65,2'si bir ayını doldurmadan öldü. Bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin yüzde 17,3’ü ilk gün, yüzde 30,9'u 1-6 günlükken, yüzde 17'si ise 7-29 günlükken öldüğü görüldü. 1-4 aylıkken ölen bebeklerin oranı ise yüzde 22,3 oldu.