-Ölüm nedeni 2 ay içinde belirlenebilecek İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Odatv'de yapılan aramalara ilişkin davada tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde rahatsızlanan ve daha sonra vefat eden Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin, en erken 2 ay içinde belirlenebileceği bildirildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin şu ana kadar yakını ve avukatına verilen raporda, herhangi bir ölüm nedeni belirtilmediği, ölüm nedeninin tetkikler sonrasında tespit edileceğinin ifade edildiği öğrenildi. Konuya ilişkin olarak, Adli Tıp Kimya İhtisas Dairesi tarafından, Kozinoğlu'nun kan, idrar ve göz sıvısı gibi vücut sıvılarında toksikolojik inceleme yapılarak ilaç veya zehirli her hangi bir madde olup olmadığının araştırılacağı, organlarına ilişkin de histopatolojik tetkiki yapılacağı kaydedildi. Söz konusu incelemeler sonucunda hazırlanacak raporların, Morg İhtisas Dairesi tarafından makroskopik otopsi bulguları, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ve Silivri Devlet Hastanesindeki tıbbi belgeleri ve konuya dair adli tahkikat dosyasıyla birlikte değerlendirilerek kesin ölüm nedeninin belirleneceği, bu işlemlerin de en erken 2 ay içinde tamamlanabileceği bildirildi.