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Dünya

Ölüm meleğine ömür boyu hapis

20 Mayıs 2009 01:38

Finlandiya'da yaşlı ve düşkün bir hastayı öldürmekten, bir bebeğe de insülin iğnesi vurarak öldürmeye çalışmaktan suçlu bulunan Katariina Lonnqvist adlı hemşire ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin 170 kilometre kuzeyindeki Tampere kentinde görülen davada mahkeme, 27 yaşındaki Lonnqvist'in, 2 yıl önce ülkenin güneyindeki bir bakım merkezinde bir hastaya kasıtlı olarak öldürücü dozda insülin enjekte ettiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, Lonnqvist'in bir akrabasının 8 aylık bebeğine insülin iğnesi vurarak öldürmeye çalıştığına da karar verdi.

Lonnqvist, mahkemenin kararını temyize götüreceğini söyledi.

Finlandiya'da ömür boyu hapis cezası alan bir kişi en az 12 yılını cezaevinde geçiriyor.

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