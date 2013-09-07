'Ölüm madeni'nin çocukları...

Gerekli önlemlerin alınmaması dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiği Şırnak'taki madende çocukların da çalıştırıldığı ortaya çıktı.



Yaşıtları okula giden çocuklar, ailelerine katkıda bulunmak için kölelik şartlarında çalışıyor. Bu çocuklardan ikisi de Şırnak'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan göçük sonrasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağında çalışıyor.



Evrensel gazetesinin haberine göre, Minicik bedenleriyle madene sokulan çocuklar yaşları küçük bahanesiyle de düşük ücretle çalıştırılıyor.

'Ekmek paramızı kazanmak için çalışıyoruz'

Alınmayan iş güvenliği nedeniyle 3 işçinin yaşamına mal olan maden ocağında çocukların çalışması yeni dramlara davetiye çıkartıyor. 3 işçinin göçük altında kaldığı maden ocağında F.E. (15) ve M.B. (14) isimli çocuklar da çalışıyor. Yetişkinlerin bile zorlandığı bu işte çalışan çocuklar, ekmek paralarını kazanmak amacıyla bu ocakta çalıştıklarını ifade ediyor. Ocakta çalışan F.E. isimli çocuk işçi, “Ben de bu ocaklarda çalışıyorum. Ekmeğimi kazanmak için buradayım. Sekizinci sınıfa kadar okudum ve okulu bıraktım” diyor. Ekmeğini kazanmak için bu zor koşullarda aylık 500 TL’ye çalıştığını ifade eden F.E., her sabah 06.00’da iş başı yapıp, maden ocağına iniyor.

‘Babamın sigortasına kayıtlı çalışıyorum'

M.B. isimli diğer çocuk işçi ise, “Ben de saat 6 gibi işe geliyorum. Ama bizim çalıştığımız yer burası kadar tehlikeli değil” diyor. Babasının sigortasına kayıtlı olduğunu söyleyen M.B., “Yaşım küçük olduğundan ayda 300 TL alıyorum. Sabah saat altıda iş başı yapıyoruz, akşam saat beş buçukta da paydos ediyoruz” diyor.

Her beş çocuktan biri çalışıyor

Dünyada her 5 çocuktan biri oyun parklarında ve okullarda olması gerekirken, çalışmak zorunda kalıyor. Dünyada artan ekonomik krizle birlikte çoğalan çocuk işçiliği, çocukları günden güne daha ağır işlerde çalışmaya zorluyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsünün (DİSK-AR), 2013 yılında çocuk işçiliğine ilişkin hazırladığı rapora göre, dünya genelinde 306 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Bu rakama göre, her 5 çocuktan biri çalışıyor ve bu durum 1999 yılına göre, yüzde 41’den yüzde 56’ya çıkmış durumda. Türkiye’de hem okula giden, hem de çalışan çocukların sayısının yüzde 64 oranında arttığının belirtildiği rapora göre, 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle de birçok çocuğun okulu bırakarak çalışma yaşamına adım attığı belirtiliyor. Raporda özellikle son yıllarda ağır işlerde çalışan çocukların sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Ağustos ayında 19 çocuk işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi yaptığı açıklama ile SGK’nın 2012’de 745 işçi öldüğünü belirterek işçi ölümlerinin sayısını sakladığını belirtti.



SGK’nın yaptığı açıklamanın iktidar yanlısı medya tarafından “iş kazaları”nın azaldığı haberleri servis edildiği vurgulanan açıklamada, “Oysa İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak bizler 2012 yılında iş cinayetleri sonucu 878 işçinin hayatını kaybettiğini belirtmiş ve bu tespitin ancak buzdağının görünen yüzü olduğunun altını çizmiştik” denildi.



İşçi ölümleri içinde önemli bir payı da çocuk işçi ölümlerinin oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, “Sermaye ucuz emek gücü ihtiyacını tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe çocuk işçilerden karşılıyor. Ülkemizde her ay sessiz sedasız onlarca çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor ama iktidar yaşananları hasıraltı etmek istiyor. Oysa sadece Ağustos ayında tespit edebildiğimiz çalışırken ya da iş yolunda en az 19 çocuk işçi hayatını kaybetti” diye belirtildi.“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçi ölümlerini saklamaktan vazgeçsin ve yaşanan gerçekliği kamuoyuna yansıtsın” denilen açıklamada çocuk işçiliğin acı sonuçlarını tespit edebilmenin çözüm için zaruri bir adım olduğuna dikkat çekildi.