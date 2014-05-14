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Bakan Yıldız: Madende 15 yaşında çocuğun çalıştığını ispatlasınlar istifa ederim

Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden birinin yakını 15 yaşında yeğeninin de faciaya kurban gittiğini söyledi ancak bu iddiaya Bakan Taner Yıldız'dan yalanlama geldi

14 Mayıs 2014 13:57

Soma’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarda birinin de 15 yaşındaki Kemal Yıldız olduğu iddia edilmişti. Ancak konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddiayı ortaya atanlar ıspatlamakla mükelleftir. 15 yaşında bir çocuğun burada çalıştığını iddia edenler yalancının ve müfterinin tekidir. 15 yaşında çocuk kim ıspat etsinler. Burada 15 yaşında bir çocuk çalıştırıldıysa ben istifa ederim” dedi. 

Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile maden ocağında incelemelerde bulundu. Madencilerin yakınlarının bulunduğu alana gelen Yıldız ve İslam'a bazı kişilerin tepki gösterdiği görüldü.
      

Bakan Yıldız, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?", "İnsanlar bile bile ölüme gönderildi", "Canlarımız içerde yatıyor" diye bağıran bazı madenci yakınlarıyla görüştü. Bir madenci yakınının, "15 yaşında bir çocuğu burada çalıştırdılar" şeklindeki serzenişine, "Bunu kim söylüyor, niye ıspatlanmıyor?" diye sordu.

Madenci yakınının "sosyal medyada yazıldı" ifadeleri üzerine Taner Yıldız, "Bu iddiayı ortaya atanlar ıspatlamakla mükelleftir. 15 yaşında bir çocuğun burada çalıştığını iddia edenler yalancının ve müfterinin tekidir. 15 yaşında çocuk kim ıspat etsinler. Burada 15 yaşında bir çocuk çalıştırıldıysa ben istifa ederim. Bu iddiayı ortaya atanlar ıspatlayamazsa ne yapacaklar" şeklinde sordu.

 

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