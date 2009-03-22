T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ölüm kuyularının iki firarisi yakalandı

Silopi ve Cizre'deki kuyularla ilgili olarak aranan Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak, Mardin'de yakalandı

22 Mart 2009 02:00

Silopi ve Cizre'deki kuyularla ilgili olarak aranan Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak, Mardin'de yakalandı

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 1990'lı yıllarda bazı kişilerin ölürülerek kuyulara atıldığı iddiaları üzerine `ölüm kuyuları' denilen yerlerde yapılan kazıların ardından aranan Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak, bugün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin İlcesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

`Ölüm kuyuları' konusunda bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda, Cizre İlçesi'ne bağlı Kuştepe Köyü'nde yapılan kazılarda 20 kemik bulunmuştu. Bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak aralarında Cizre eski Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak'ın oğullarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı, arandığını öğrenen Kamil Atak ise kaçtı.

Hakkında yakalama kararı verilen ve güvenlik güçlerinin her yerde aradığı Kamil Atak'ın, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir evde saklandığı saptandı. Polis bu akşam saatlerinde yaptığı operasyonda Kamil Atak'ı yakaladı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kamil Atak, burada ilk sorgusunun ardından, ölüm kuyuları soruşturması kapsamında sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderilecek.

Bu arada daha önce gözaltına alınan 5 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından dün adliyeye sevkedildi ve Kamil Atak'ın oğlu Temel Atak, `silahlı örgüt üyesi olmak' ve `adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24