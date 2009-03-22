Ölüm kuyularının iki firarisi yakalandı

Silopi ve Cizre'deki kuyularla ilgili olarak aranan Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak, Mardin'de yakalandı



Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 1990'lı yıllarda bazı kişilerin ölürülerek kuyulara atıldığı iddiaları üzerine `ölüm kuyuları' denilen yerlerde yapılan kazıların ardından aranan Cizre eski Belediye Başkanı ve Korucubaşı Kamil Atak, bugün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin İlcesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.



`Ölüm kuyuları' konusunda bir itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda, Cizre İlçesi'ne bağlı Kuştepe Köyü'nde yapılan kazılarda 20 kemik bulunmuştu. Bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak aralarında Cizre eski Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak'ın oğullarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı, arandığını öğrenen Kamil Atak ise kaçtı.



Hakkında yakalama kararı verilen ve güvenlik güçlerinin her yerde aradığı Kamil Atak'ın, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir evde saklandığı saptandı. Polis bu akşam saatlerinde yaptığı operasyonda Kamil Atak'ı yakaladı.



Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kamil Atak, burada ilk sorgusunun ardından, ölüm kuyuları soruşturması kapsamında sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderilecek.



Bu arada daha önce gözaltına alınan 5 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından dün adliyeye sevkedildi ve Kamil Atak'ın oğlu Temel Atak, `silahlı örgüt üyesi olmak' ve `adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.