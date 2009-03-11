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Ölüm kuyularında kazı yeniden başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Sinan Tesisleri’ndeki kuyularda kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

11 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Sinan Tesisleri’ndeki kuyularda kazı çalışmalarına başlandı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ve Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi nezaretinde Silopi-Cizre kara yolunun 15. kilometresinde yer alan Sinan Tesislerindeki 2 kuyuda kazı çalışmalarına başlandı. Kazı öncesi güvenlik güçleri kuyu çevresinde dedektörle mayın araması yaptı.

Silopi Sulh Ceza Mahkemesi'nin 5-11 Mart tarihlerinde kazı yapılmasına verdiği iznin ardından önceki gün Silopi ilçesi yakınlarındaki kuyularda kazı çalışması yapılmış, kazıda bulunan 2 kemik ile birkaç bez parçası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

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