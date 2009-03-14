Ölüm kuyularında kafatası bulundu

Çorap da çıktı

Domuz bağı ve kemik parçaları bulundu

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 1990’lı yıllarda öldürülen kimi kişilerin kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturması kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ve Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi’nin nezaretinde Silopi-Cizre karayolunun 15. kilometresinde yer alan Sinan Tesisleri’ndeki 2 kuyuda kazı çalışması sürüyor.Gece yarısına dek sürdürüleceği bildirilen kazılarla ilgili açıklama yapan Şırnak Barosu Başkanı Elçi, dün Sinan Tesisleri’nde başlayan kazıya devam edildiğini bildirdi.Bir kuyudaki kazı çalışmalarının, kuyunun dar olması nedeniyle insan gücüyle, ikinci kuyudaki kazının da iş makinesiyle yapıldığını belirten Elçi, "Kazılarda akşam saatlerinde insan kafatasına ait kemik parçası bulundu.Bugün yapılan kazılarda şimdiye kadar kafatasına ait kemik parçasıyla 6 kemik parçası ve 1 çorap bulundu.Kuyulardan çıkarılanlar incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek" dedi. Silopi Sulh Ceza Mahkemesi’nin 5-11 Mart tarihleri arasında kazı yapılmasına verdiği iznin ardından 9 Mart’ta Silopi ilçesi yakınlarındaki kuyularda kazı çalışması yapılmış ve burada bulunan 2 kemik ile birkaç bez parçası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Sinan Tesisleri’nde dün yapılan kazıda ise 9 kemik parçası ile bezparçaları bulunmuştu.Akşam da devam eden kazılarda, bu kez kadife pantolon parçaları ve 1.5 metre uzunluğunda domuz bağı şeklinde düğümlenmiş ip bulundu. Kazı çalışmaları sürüyor.