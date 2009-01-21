‘Ölüm kuyularında çevre temizliği yapılıyor’

Silopi ve Cizre’de bir dedikodu son günlerde oldukça revaçta. Buna göre Ergenekoncular geceleri ölüm kuyularında temizlik yapıyor.



Bugün gazetesinde Adem Yavuz Arslan imzalı haberde ‘Ergenekoncuların’, asit ve ölüm çukurlarının gündeme gelmesiyle paniğe kapıldıkları ve geceleri gizlice bu infaz alanlarının ‘temizliğine’ giriştikleri kaydedildi. Işte Arslan`ın ilgili haberi:



”Ankara ETÖ (Ergenekon Terör Örgütü) ve gelişmeleri tartışırken Güneydoğu'dan ilginç bilgiler gelmeye başladı. Malum tutuklu sanıklardan Arif Doğan, Atilla Uğur, Levent Ersöz, Cemal Temizöz ve Veli Küçük iddiaların yoğunlaştığı bölgede görev yaptı. Yaygın kanı sayısı bile net olarak bilinmeyen faili meçhullerde ETÖ mensuplarının aktif rol oynadığı yönde. Şırnak Barosu'na göre Silopi- Cizre-Şırnak hattındaki 'ölüm kuyuları'nda 200'den fazla ceset var.



İlginçtir Silopi Savcılığı'nın 'asit kuyuları' ile ilgilenmeye başlamasından sonra bölgede hareketlenmeler başlamış. Gelen bilgiler-ihbarlara göre gece saatlerinde 'işaretli' yerlerde çalışmalar yapılıyor. Hatta bazı tesislerdeki görevliler 'görmediniz-duymadınız' uyarısıyla karşılaşıyorlar. Gece mesaisi yapan birimlerin 'çevre temizliği'ne çıktığı Silopi ve Cizre'de son günlerin en çok konuşulan konusu.”