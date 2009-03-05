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Ölüm kuyuları açılamıyor

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı 'ölüm kuyuları'nda yapılması planlanan kazı kararını erteledi.

05 Mart 2009 02:00

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı kişilerin öldürülerek atıldığı iddia edilen kuyularda yapılması planlanan kazı kararını güvenlik gerekçesiyle ertelediği bildirildi.


Şırnak Baro Başkanı Nuşirvan Elçi, yaptığı açıklamada, Silopi Cumhuriyet Başsavıcısı Atilla Öztürk'ün kendilerine güvenlik gerekçesiyle kuyularda bugün kazıya başlanmayacağını bildirdiğini ifade ederek, 'Silopi Sulh Ceza Mahkemesi 5-11 Mart tarihlerinde kazılara başlanmasına karar vermişti. Ancak, bugün kazı yapılmayacağı bize iletildi' dedi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Silopi'deki bazı kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bugün kuyularda kazıya başlanması kararlaştırılmıştı.

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