Ölüm korkusuyla okula gelemeyen 50 öğrenciye karnelerini öğretmenleri götürdü

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgadan sonra can güvenliği nedeniyle 2 aydır okula gidemeyen 50 öğrencinin öğrencinin karnelerini öğretmenleri oturdukları mezraya giderek dağıttı.

Emrullah Karakaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Mardin'in Mazdığı ilçesine bağlı Balpınar mahallesinde yaşayan 'Kaya' ile Derik ilçesi'nin Zeytinpınar mahallesine bağlı Susamlı mezrasında yaşayan 'Esen' aileleri arasında mera meselesi nedeniyle 18 Nisan 2014 tarihinde çıkan silahlı kavgada; Nezir, Süleyman ve Kemal Kaya ile Kahraman Esen yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Olaydan sonra Susamlı mezrası ile Balpınar köyünden gözaltına alınan 11 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, mahkeme soruşturma için gizlilik kararı aldı. Balpınar mahallesi ile Susamlı mezrasında yaşayan iki aile arasındaki kavga okula giden çocuklarının eğitimlerini de aksattı. Kavgadan sonra Susamlı mezrasında oturan ve taşımalı sistemle Marev İbrahim Fidanoğlu İlkokul ve Ortaokulu'nun 1 ve 8'inci sınıflarında okuyan yaklaşık 50 öğrenci can korkusu nedeniyle 2 ay boyunca okula gidemedi.

Karnelerini camide verdiler

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı dün sona ererken, Susamlı mezrasında oturup okula gitmedikleri için karnelerini alamayan öğrencileri okul öğretmenleri sevindirdi. MAREV İbrahim Fidanoğlu İlkokul ve Ortaokulu'nde karne dağıtımından sonra dün akşam saatlerinde Okul Müdürü Mahsun Ege, 4'üncü sınıf öğretmeni Esra Çoban ve ücretli öğretmen olarak ders veren Yeşim Aktaş, Susamlı mezrasına gitti. 2 aydır görmedikleri öğrencilerini mezra camisinde toplayan öğretmenler önce hasret giderdi daha sonra yanlarında getirdikleri karnelerini dağıttı. Öğretmenlerine sarılan öğrenciler karnelerini alırken duygulu anlar yaşandı. Öğrencilere karnelerinin yanı sıra öğretmenlerin kendi arasında topladıkları paralarla alınan yaz tatili kitapları ve çeşitli hediyeler de verildi.

'Güzel bir duygu'

Derik İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, öğrencileri yanlız bırakmamak için öğretmenlerinin mezraya kadar gittiğini ve karnelerini dağıttığını belirterek, "Susamlı mezrasından ilçemize taşımalı olarak okuyan 50 öğrencimiz vardı. Çıkan olaylar nedeniyle karnelerini almaya gelmedikleri gibi, okul öğretmenlerini de onları özlediğini söylemesi üzerine, biz de öğrencilerimizi yalnız bırakmamak için gitmelerini uygun gördük. Karnelerini öğretmenlerinden almaları güzel bir duygu" dedi.

'Moral verdik'

Okul Müdürü Mahsun Ege ise, "Uzun süredir onları görmüyorduk. Karne günü onlara güzel bir sürpriz yaptık. Bizi görünce mutlulukları gözlerine yansıdı. Tabii biz de uzun süredir görmediğimiz öğrencilerimizi görünce çok sevindik. Karnelerinin yanı sıra yanımızda getirdiğimiz yaz tatil kitapları ve çeşitli hediyelerde onlara dağıtarak moral verdik" diye konuştu. Susamlı köyünde oturan ve 2 aydır güvenlik gerekçesiyle okula gidemeyen öğrenciler de, kendilerini yanlız bırakmayan öğretmenlerine teşekkür ederek, "Olay yaşandıktan sonra korkudan okula gidemiyorduk. Ailelerimizde zaten güvenlik nedeniyle bize izin vermemişti. Herkes karne alırken biz alamadığımız için çok üzülürken öğretmenlerimizi aniden karşımızda gördük ve çok sevindik. Öğretmenlerimiz karnelerimizi mezramıza kadar gelerek bize ulaştırdı. Her şeye rağmen bizler okumaya devam edeceğiz" dediler.