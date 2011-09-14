-Ölüm korkusuyla amatör oldular KADİRLİ (A.A) - 14.09.2011 - Antalya'da yaptıkları kampın ardından ülkelerindeki iç karışıklıktan korkarak Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan Fildişi Sahili'nden üç profesyonel futbolcu, Osmaniye'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek Kadirlispor'a transfer oldu. Bir süre önce takım halinde Antalya'ya kampa gelen ve ülkelerindeki olaylar nedeniyle öldürülmekten korkarak Isparta Valiliği'nden sığınma talebinde bulunan üç futbolcu, verilen özel izinle geldikleri Kadirlispor'un transfer ettiği ilk yabancı futbolcular oldular. Kadirlispor Kulüp Başkanı Özkan Esgicioğlu, yaptığı açıklamada, ülkelerinin birinci futbol liginde mücadele eden Oslygene Kulübü'nde forma fiyen ve takımlarıyla iki ay önce kamp yapmak amacıyla Antalya'ya gelen, ancak ülkelerine dönmeyen Sehena Yacouba Coulibaly, Franck Olivier Logbo ve Moubarek Adekunle Oyebamiji'nin, kampın ardından 14 arkadaşlarıyla birlikte Isparta Valiliği'ne başvurarak Türkiye'ye sığınma talebinde bulunduklarını öğrendiklerini söyledi. Ülkelerindeki yakınları aracılığıyla iç karışıklık hakkında bilgi alan ve bu nedenle geri dönemeyen futbolcuların, bir görev için Isparta'ya giden Kadirli İlçe Özel İdaresi'nde görev yapan Berrin Gürkan'dan yardım istediklerini belirten Esgicioğlu, şunları söyledi: ''Berrin Gürkan da bizimle irtibata geçerek, bu futbolcuların kulübümüzde oynayıp oynayamayacağını sordu. Biz de gerekli girişimde bulunarak, bu futbolcularla anlaştık. Isparta Valiliği tarafından 1 yıl oturma izni verilen üç futbolcu, yine özel izinle Kadirli'ye geldi. Ülkelerinde yaşanan olaylar nedeniyle bazı yakınlarını da kaybeden futbolcular, bir süre takımla antrenmana çıkacak ve denenecekler. Daha sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda, statü gereği ikisi ile sözleşme imzalayacağız. Yeni transferlerimizle yeni sezona daha güçlü gireceğiz. Kadirlispor'un 3. Lig özlemini sona erdirme konusunda kararlıyız. Taraftarlarımızdan bir önceki sezondaki gibi bu sezonda da aynı desteği bekliyoruz.''