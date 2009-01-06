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Dünya

Ölüm Gazze'ye bu kez denizden geldi

En az 555 kişinin ölümüne yol açan operasyonda İsrail Donanması şimdi Gazze'yi denizden topa tutuyor

06 Ocak 2009 02:00

İsrail’in Gazze’ye yönelik 10 gündür süren ‘Dökme Kurşun Operasyonu’nda çoğu sivil olmak üzere 555 kişi can verirken, yaralı sayısı da 2 bin 700’ü aştı. İsrail şimdi de, donanmasına bağlı savaş gemileriyle Gazze’yi topa tutuyor. 

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Tıp görevlileri, İsrail gemilerinin Gazze kentinin iç kesimindeki Deyr El Balah semtine açtıkları ateş sonucu 10 Filistinlinin öldüğünü duyurdu. Görgü tanıkları, İsrail gemilerinin bölgedeki bir sahile doğru ateş açtıklarını belirtti.



Tanklar Hamas'ın kalesinde

Ağır ateş altındaki Gazze’de büyük bir insani trajedi yaşanırken, İsrail tankları bu sabah Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kasabasına girdi. Tanklar şafak sökerken taarruz helikopterlerinin desteğinde kasabanın doğusundaki Abassan el Kebir semtine girmeye başladı.Tanıklar, tankların ateş açtığını, Hamas ve diğer grupların militanlarının da tankları hedef aldığını söyledi. Gazze Şeridi'nin en büyük şehri Han Yunus, Hamas'ın kalesi olarak biliniyor.

İsrail kendi askerlerini vurdu

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankından yanlışlıkla açılan ateşte 3 askerin öldüğünü bildirdi. Ordunun açıklamasında, İsrail askerlerinin işgal ettiği binaya açılan
topçu ateşinde ateşinde 4'ü ağır 24 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusuna göre, Hamas'a karşı kara harekatının başladığı cumartesi gününden bu yana ölen asker sayısı 4'e çıktı.

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