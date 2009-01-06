Ölüm Gazze'ye bu kez denizden geldi

Hamas: İsrail savaştıkça biz kazanırız

İsrail babamı neden vurdu!

Tanklar Hamas'ın kalesinde



İsrail kendi askerlerini vurdu

Tıp görevlileri, İsrail gemilerinin Gazze kentinin iç kesimindeki Deyr El Balah semtine açtıkları ateş sonucu 10 Filistinlinin öldüğünü duyurdu. Görgü tanıkları, İsrail gemilerinin bölgedeki bir sahile doğru ateş açtıklarını belirtti.Ağır ateş altındaki Gazze’de büyük bir insani trajedi yaşanırken, İsrail tankları bu sabah Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kasabasına girdi. Tanklar şafak sökerken taarruz helikopterlerinin desteğinde kasabanın doğusundaki Abassan el Kebir semtine girmeye başladı.Tanıklar, tankların ateş açtığını, Hamas ve diğer grupların militanlarının da tankları hedef aldığını söyledi. Gazze Şeridi'nin en büyük şehri Han Yunus, Hamas'ın kalesi olarak biliniyor.Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankından yanlışlıkla açılan ateşte 3 askerin öldüğünü bildirdi. Ordunun açıklamasında, İsrail askerlerinin işgal ettiği binaya açılantopçu ateşinde ateşinde 4'ü ağır 24 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusuna göre, Hamas'a karşı kara harekatının başladığı cumartesi gününden bu yana ölen asker sayısı 4'e çıktı.