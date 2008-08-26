Ölüm döşeğinden kürsüye...

Beyin tümörü teşkisi konulan ve çok az ömrü kaldığı söylenen Senatör Ted Kennedy'nin konuşmak için gösterdiği çaba delegeleri ağlattı



ABD'de, Demokrat Parti'nin 4 gün sürecek ulusal kongresi Denver kentinde başlarken, kısa süre önce beyin tümörü teşhisi konulan, partinin önde gelen liderlerinden senatör Ted Kennedy, çok zor ayakta durmasına karşın, doktorların ve eşinin karşı çıkmasına rağmen delegelerin önünde, Washington'ın Obama gibi değişimin motoru olacak bir lidere ihtiyacı olduğu mesajını verdi.



Söylediklerinden çok, azmi göz yaşarttı



Obama'nın başkan yardımcısını bulma ekibinin başında bulunan kuzeni Caroline Kennedy'nin yardımıyla kürsüye gelen Massachusetts senatörü Ted Kennedy, kadın, erkek birçok delegenin duygulanarak gözyaşları içinde dinlediği bir konuşma yaptı. Kennedy'nin söylediklerinden çok, hastalığına rağmen parti kongresinde konuşmak için gösterdiği çabanın katılımcıları etkilediği belirtiliyor.



Doktorların çok az ömrü kaldığını söylediği Kennedy, kötüleşen sağlık durumuna rağmen konuşmasını ayakta tamamlamayı başardı. Üç ay önce Kennedy'ye kötü huylu beyin tümörü teşhisi konulmuştu.



76 yaşındaki Kennedy konuşmasında, Kasım ayındaki seçimle bayrağın, bir sonraki kuşak Amerikalılara geçeceğini söyledi. Kennedy ayrıca, "Ne olursa olsun, Ocak ayında, yeni Demokrat Parti yönetimi Beyaz Saray'ı devraldığında ben de senato koltuğumda olma sözü veriyorum" dedi.



Cumhuriyetçi Terminator'ün eşi de oradaydı



Kennedy'yi ağlayarak dinleyenler arasında, rakip Cumhuriyetçi Partili California valisi, "Terminatör" lakaplı Hollywood yıldızı Arnold Schwarzennegger'in eşi Maria Shriver da bulunuyordu. Kennedy ailesiyle akrabalığı bulunan Shriver, Demokrat Parti'yi destekliyor.



Demokrat Parti'nin başkan adayını belirleyen ön seçimlerde Kennedy, Obama'ya desteğini en erken açıklayan isimlerden biri olmuştu. Demokrat Parti'nin Denver kongresi, Kennedy'nin son parti kongresi olabilir. Kongre çerçevesinde senatör Kennedy'nin partiye ve ülkeye hizmetlerine ilişkin bir video da yayımlandı.

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