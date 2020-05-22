Ölüm döşeğinde tahliye edilen Sabri Kaya, aynı gün vefat etti

Kalbi yüzde 25 çalışan, iki kez bağırsak kanaması geçiren hasta mahpus Sabri Kaya, öleceği anlaşılınca tahliye edildi. Sabri Kaya tahliye kararından birkaç saat sonra vefat etti.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan ağır hasta tutuklu Sabri Kaya’nın sayısız tahliye talebi reddedildi. Kalp hastası da olan Kaya 12 Mayıs’ta bağırsak kanaması geçirmesi üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 19 Mayıs tarihinde ikinci kez bağırsak kanaması geçirdi.



Durumu ağırlaşınca önceki gün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen Kaya hakkında dün tahliye kararı verildi. Sabri Kaya tahliye kararından bir kaç saat sonra vefat etti.

Gazeteduvar'ın haberine göre; kalbi yüzde 25 çalışan Kaya, 25 Mart’ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirmişti. Kaya, 3 kez yoğun bakıma alınıp, “Durumu iyi” denilerek, yoğun bakımdan çıkarılarak cezaevine tekrardan götürülmüştü.

"Öldü demiyorlar ama yaşaması da zor diyorlar"

Kaya’nın avukatı İlhan Öngör, tahliye kararının ardından yaptığı açıklamada “Dün itibariyle acil olarak Adana Balcalı Hastanesi’ne kaldırdılar. Bugün kendisi hakkında Osmaniye Savcılığı’nca tahliye kararı verildi. Artık kurtulacak gibi değil. Yaşaması zor. Hatta hastaneden sağlık bilgi verilmiyor. Bize, ‘öldü’ demiyorlar ‘ama yaşaması da zor’ diyorlar. Doktorlarla görüştüm bana, ‘mucize bekliyoruz. Tedaviye artık cevap vermiyor’ dediler” diye konuştu.

"Sabri Kaya’nın yaşam hakkını devlet koruyamamıştır"

Öngör, “Bir ayda 20 kez kriz geçiren Sabri Kaya’yı bu hale getiren devlet aklı ve bürokrasisidir. Bunu sadece ihmalkarlıkla dahi açıklayamayız, göz göre göre bu sonuç ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi’nin infaz erteleme ve hastaneye yatırma tedavi edilmesi talebimize ambulans kapıda bekliyor gibi bir gerekçeyle reddetmesi sonucunda gelinen nokta budur, kapıda beklediği iddia edilen ambulans Sabri Kaya’yı iyileştiremedi. Kendi gözetimi altında bulunan Sabri Kaya’nın yaşam hakkını devlet koruyamamıştır" dedi.