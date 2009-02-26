Ölüm, burun ve kuyrukta yakaladı

Kaza sonrası çekilen fotoğraflar, hayatını kaybeden 9 kişinin uçağın hangi noktasında yolculuk ederken öldüklerine dair ipuçları veriyor.
Tempo24
Türk Hava Yolları’na ait Tekirdağ adlı uçak düştüğünde üç parçaya bölündü. Uçağın kokpit bölgesinde akordeon görüntüsü yaratan bir ezilme oluştu. Kuyruk kısmıysa, ana gövdeden ayrıldı. Kazada hayatını kaybeden 9 kişi, muhtemelen mürettebatın bulunduğu kokpit bölgesi ile gövdeden ayrılan kuyruk bölümünde oturuyordu.
Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda da özellikle bu iki noktada ciddi hasar oluştuğu ve cesetlerin bu bölümlerden çıkarıldığı görülüyor. Uçağın iki pilotu dahil toplam üç mürettebatının ölmüş olması, burun kısmındaki çarpmanın şiddetini belgeliyor.
'Ölüm nedeni kuyruktan'
Emekli pilot Gündüz Akarcay, ölüm nedeninin kuyruktan ve pilot hatasından kaynaklandığını öne sürdü. CNN Türk'e telefonla katılan Akarcay görüntülere bakarak kazaya ilişkin tahminde bulundu: "Gövde üzerine vuruyor. Bunun neticesinde kanatların ön kısmında 1 metre civarında çatlak kuyrukta kopma oluyor. Ölüm nedeni yüzde bin kuyruktan olmuştur."
İşte kule ile kokpit konuşmaları:
Tekirdağ uçağının kokpit ekibinde Hasan Tahsin Arısan, Olgay Özgür ve Murat Sezer, kabin ekibinde ise Figen Eren, Perihan Özden, Ulvi Murat Eskin ve Yasemin Vural görev alıyordu.
Uçakta bulunan 127 yolcudan isimleri kesinleşenler şunlar:
Hakan Mercan
Feriha Cebi
Erol Zafer Akbaş
Fred Crongnole
Mustafa Mermer
Selçuk Arda
Kenan Emir
Bora İnan
Kenan Öztürk
Susan Lord
Halil Yıldırım
Bülent İçgören
Mert İçgören
Sipke David
Janneke Vantil
Hasan Hüseyin Sümer
Muhsin Cesur
İlhan Gücüyene
Kamile Banu Özcan
Orhan kaya
Ali Yıldırım
Volkan Dasasan
Mehmet Gözükara
Mustafa Gümüş
Bekir Kaya
Ahmet Arıkan
Ferruh Koran
Sipke Dawid
Nuri Taş
Ahmet Tekgöz
Mustafa Gümüş
Mustafa Atman
Mustafa Bahçecioğlu
Janneke Vantil
Ramazan Pehlivan
HK Arslan
Plo Arslankul
Alp Arslankul
Shinyi Chen
Fred Crongnale
Feriha Cebi
Erol Zafer Akbaş
Lucio Basso
Kenan Öztürk
Soyadı Mutlucan olan bir yolcu
Soyadı Vanderhal olan bir yolcu
Soyadı Deknecht olan bir yolcu
Soyadı Chamrduk olan bir yolcu
Cem Mert
Kerem Uzel
Ahmet Peynirci
Vedat Demir
Ahmet Sen
Gülşen Yıldırım
Yavuz Yıldırım
Gökmen Yıldırım
Jakavus Labeij
Sofia Labeij
Lisa Labeij
Olgay Özgür
Murat Sezer
Figen Eren
Samiye Albostan
Büşra Albostan
Erdem Recep Albostan
Atanaz Stilijan
Lucia Geijtema
Jakabuz Shinkel
Leentje Vanherbe
Marinus Vansipron
Ronalda Redford
George Anichukw
İlhan Gücüyene
Muhsin Cesur
Kenan Demir
Bora İnan
Soyadı Mutlucan olan bir yolcu
Kamile Banu Özcan
Soyadı Vanmderhal olan bir yolcu
Soyadı Deknecht olan bir yolcu
Soyadı Chamrduk olan bir yolcu
Volkan Asasan
Cem Mert
Kerem Uzel
Ahmet eynirci
Vedat Demir
Ahmet Sen
Gülsen Yıldırım
Yavuz Yıldırım
Gökmen Yıldırım
Lakavus Labeij
Sofia Labeij
Lisa Labeij
Susan Lord
Orhan Kaya
Ali Yıldırım
Maya Nil Kaya
Yurdanur Kaya
Bülent İçgören
Mert İçgören
Henk Heijlod
Ozan Duman
Can Türk Aydın
Patrick Boots
Çağrı Kaya
Aslıhan Küçüker
Ramacenk Erözer
Kenan Eke
Sefer Barış
Cüneyt Er