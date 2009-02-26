Ölüm, burun ve kuyrukta yakaladı

Kaza sonrası çekilen fotoğraflar, hayatını kaybeden 9 kişinin uçağın hangi noktasında yolculuk ederken öldüklerine dair ipuçları veriyor.



Tempo24



Türk Hava Yolları’na ait Tekirdağ adlı uçak düştüğünde üç parçaya bölündü. Uçağın kokpit bölgesinde akordeon görüntüsü yaratan bir ezilme oluştu. Kuyruk kısmıysa, ana gövdeden ayrıldı. Kazada hayatını kaybeden 9 kişi, muhtemelen mürettebatın bulunduğu kokpit bölgesi ile gövdeden ayrılan kuyruk bölümünde oturuyordu.



Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda da özellikle bu iki noktada ciddi hasar oluştuğu ve cesetlerin bu bölümlerden çıkarıldığı görülüyor. Uçağın iki pilotu dahil toplam üç mürettebatının ölmüş olması, burun kısmındaki çarpmanın şiddetini belgeliyor.



'Ölüm nedeni kuyruktan'



Emekli pilot Gündüz Akarcay, ölüm nedeninin kuyruktan ve pilot hatasından kaynaklandığını öne sürdü. CNN Türk'e telefonla katılan Akarcay görüntülere bakarak kazaya ilişkin tahminde bulundu: "Gövde üzerine vuruyor. Bunun neticesinde kanatların ön kısmında 1 metre civarında çatlak kuyrukta kopma oluyor. Ölüm nedeni yüzde bin kuyruktan olmuştur."





İşte kule ile kokpit konuşmaları:





Tekirdağ uçağının kokpit ekibinde Hasan Tahsin Arısan, Olgay Özgür ve Murat Sezer, kabin ekibinde ise Figen Eren, Perihan Özden, Ulvi Murat Eskin ve Yasemin Vural görev alıyordu.



Uçakta bulunan 127 yolcudan isimleri kesinleşenler şunlar:



Hakan Mercan

Feriha Cebi

Erol Zafer Akbaş

Fred Crongnole

Mustafa Mermer

Selçuk Arda

Kenan Emir

Bora İnan

Kenan Öztürk

Susan Lord

Halil Yıldırım

Bülent İçgören

Mert İçgören

Sipke David

Janneke Vantil

Hasan Hüseyin Sümer

Muhsin Cesur

İlhan Gücüyene

Kamile Banu Özcan

Orhan kaya

Ali Yıldırım

Volkan Dasasan

Mehmet Gözükara

Mustafa Gümüş

Bekir Kaya

Ahmet Arıkan

Ferruh Koran

Sipke Dawid

Nuri Taş

Ahmet Tekgöz

Mustafa Gümüş

Mustafa Atman

Mustafa Bahçecioğlu

Janneke Vantil

Ramazan Pehlivan

HK Arslan

Plo Arslankul

Alp Arslankul

Shinyi Chen

Fred Crongnale

Feriha Cebi

Erol Zafer Akbaş

Lucio Basso

Kenan Öztürk

Soyadı Mutlucan olan bir yolcu

Soyadı Vanderhal olan bir yolcu

Soyadı Deknecht olan bir yolcu

Soyadı Chamrduk olan bir yolcu

Cem Mert

Kerem Uzel

Ahmet Peynirci

Vedat Demir

Ahmet Sen

Gülşen Yıldırım

Yavuz Yıldırım

Gökmen Yıldırım

Jakavus Labeij

Sofia Labeij

Lisa Labeij

Olgay Özgür

Murat Sezer

Figen Eren

Samiye Albostan

Büşra Albostan

Erdem Recep Albostan

Atanaz Stilijan

Lucia Geijtema

Jakabuz Shinkel

Leentje Vanherbe

Marinus Vansipron

Ronalda Redford

George Anichukw

İlhan Gücüyene

Muhsin Cesur

Kenan Demir

Bora İnan

Soyadı Mutlucan olan bir yolcu

Kamile Banu Özcan

Soyadı Vanmderhal olan bir yolcu

Soyadı Deknecht olan bir yolcu

Soyadı Chamrduk olan bir yolcu

Volkan Asasan

Cem Mert

Kerem Uzel

Ahmet eynirci

Vedat Demir

Ahmet Sen

Gülsen Yıldırım

Yavuz Yıldırım

Gökmen Yıldırım

Lakavus Labeij

Sofia Labeij

Lisa Labeij

Susan Lord

Orhan Kaya

Ali Yıldırım

Maya Nil Kaya

Yurdanur Kaya

Bülent İçgören

Mert İçgören

Henk Heijlod

Ozan Duman

Can Türk Aydın

Patrick Boots

Çağrı Kaya

Aslıhan Küçüker

Ramacenk Erözer

Kenan Eke

Sefer Barış

Cüneyt Er