Ölüm bile ayıramadı

T24- ABD'nin Georgia eyaletindeki St. Simons adasında 60 yıldan fazla süredir evli olan Sherwood ve Caroline Wadsworth çifti, ölüme de beraber gitti.



3 katlı evlerindeki asansörde mahsur kalan 89 yaşındaki Caroline ve 90 yaşındaki Sherwood'un cesetleri, kapıda biriken gazetelerden şüphelenen gazetece dağıtıcısı ve kapıya bıraktığı karpuzun ertesi gün hala durduğunu gören komşunun ihbarı sonucu 4 gün sonra bulundu.



Kapıyı kırarak içeri giren polis, 2 ile 3. kat arasında kalan asansörün kapısını açtığında, yaşlı çiftin birbirine sarılmış cesetleriyle karşılaştı.



Çiftin oğulları Wesley Wadsworth, anne ve babasının birbirine çok bağlı olduğunu belirterek, "Birlikte ölmelerini umardık, çünkü biri gidince, diğeri buna dayanamayacaktı. Bir gün öleceklerini biliyor, buna hazır olmaya çalışıyorduk, ama bu şekilde değil" dedi.

