Ölülere de emekli maaşı verdiler

T24 - Yunanistan Çalışma Bakanı Luka Kaçeli, yapılan araştırmaların Yunanistan'da yaklaşık 4 bin 500 kişiye hayatta olmadıkları halde emekli maaşı verildiği ortaya koyduğunu söyledi.Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesine konuşan Kaçeli, bakanlığın emekli maaşları ile ilgili verileri doğrulama çalışması sürdürdüğünü belirtti.



Çalışma Bakanı, ülkede yüz yaşını geçtikleri halde emekli maaşı almakta olan 9 bin emeklinin bulunduğunu, bunların gerçekten yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini kaydetti.



Bakan Kaçeli, yalnızca kamu emeklilerinin maaş bilgi verilerinin incelenmesiyle ile birlikte yıllık 16 milyon euroyu aşan bir kazanım elde edildiğini de belirtti.



Kaçeli, bakanlığın 2012-2015 yılları arasında yaklaşık 6,8 milyar euro düzeyinde tasarruf sağlamayı planladığını da dile getirdi.





