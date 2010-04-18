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Dünya

Ölüler toplu olarak yakılıyor!

Çin'in kuzeybatısında bulunan Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremin ardından Budistler ölülerini toplu olarak yakıyor.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin'in kuzeybatısında bulunan Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremin ardından Budistler ölülerini toplu olarak yakıyor.

BBC Çince servisinin haberine göre, eyaletin güneyindeki Yüşu Tibet Özerk İline bağlı 100 bin nüfuslu Ciegu kasabası yakınlarında yapılan törenlerde Budist rahipler, ilahilerle kutsadıkları ölülerini yakarak son yolculuklarına uğurluyor.

Haberde, depremde yaşamını yitirenlerden 700'ünün odun yığınlarının arasına yerleştirilerek yakıldığı belirtildi.

Tibet geleneklerinde ölülerini "gök mezarlara" kavuşturmak için cenazeler, akbabaların önüne bırakılıyor. Bu sayede ölülerinin ruhunun "gök anaya" ulaşacağına inanılıyor.

Depremin ardından yetkililer, çok sayıda cesedin geleneksel olarak "akbabalara yem edilmesinin" mümkün olmadığını belirterek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da engellemek amacıyla yakılmasına karar verdi.

Bölgede yaşayan bir Budist, cesetlerin akbabaların yiyeceğinden daha çok olduğunu kaydetti ve yakılmasının daha iyi olduğunu aktardı.

Çinghay eyaletine yakın bölgelerde yaşayan birçok Budist rahip bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Öte yandan doğum yeri Çinghay olan Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ise, sağ kalanlara teselli ve cesaret vermek için bölgeye gitmek istediğini söyledi.

Depremde son verilere göre 1484 kişi hayatını kaybederken, 1390'ı ağır 12 bin 88 kişinin yaralandı.


 

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