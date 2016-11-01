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BBC Türkçe

Ölüler Günü'nün tatlı yanı

Ölüler Günü'nde, Meksika'da aileler kaybettikleri yakınlarını anıyor. Ölmüş sevdiklerinin ruhlarını davet etmek için, sevdikleri yiyecekleri mezarlarına bırakıyor.

01 Kasım 2016 23:04

Ölüler Günü, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival.

Ülkede 1 Kasım hayatını kaybeden çocuklara, 2 Kasım ise hayatını kaybeden yetişkinlere adanmış.

Her iki günde de aileler mezarlıkları ziyaret ediyor ve mezarları Ölüler Günü'nün geleneksel çiçeği olan kadife çiçeği ile süslüyorlar.

Aileler ayrıca evlerinde ve mezar taşlarında sunaklar hazırlıyarak, kaybettikleri sevdiklerinin en sevdikleri yemekleri sergiliyorlar. Bunun amacı, sevdiklerinin ruhlarını kendilerini ziyaret etmeleri için davet etmek.

BBC'den Katy Watson festivaldeki bazı geleneksel yemek ve süslemeleri fotoğrafladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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