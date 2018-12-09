"Ölüden de diriden de para almaya çalışıyorlar; Hazine ve SGK, tarihte hiç bu kadar küçülmemişti"

Sosyal Güvenli Kurumu'nun (SGK) vefat eden borçlulardan alacaklarını almak için yakınlarına ödeme tebligatı gönderdiğini kaydeden CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi. Garibanın üç beş kuruş parasına göz dikiyorlar. Ölüden de diriden de para almaya çalışıyorlar. Herhalde yakında mezarlığa da tebligat yapılacak” dedi.

Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre, Zeynep Gürsel isimli emekli bir yurttaşın ölümüyle intibak parasını “yersiz” bulan SGK, oğluna bir ay içinde 3 bin 71 liranın ödenmesi gerektiğini tebliğ etmişti. Son olarak, Mürşide Bayrak isimli yurttaşın ölümünün ardından oğluna borç bildirim belgesi gitti. Yine “yersiz ödeme” olarak gerekçe sunan SGK, bir ay içinde 5 bin 29 liranın ödenmesini istedi. Bayrak'ın oğlu ise “yersiz borcu” ödemek istemediğini bildirerek, “Yaklaşık bir yıl önce vefat eden bir insana borç tahakkuk ettirilmesi hayatın doğal akışına aykırıdır” ifadeleriyle itiraz dilekçesi verdi.

SGK yetkilileri tarafından yaklaşık beş yıl önce intibak zammından kesinti yapılmayacağı hatta gündeme dahi alınmayacağı söylenmişti. Emekli olanlar da intibak zammı için bekleme sırasına girmişti.

SGK'nin tam tersini söyleyen ilgili maddede ise şu ifadeler yer almıştı:

“Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz her türlü ödemeler, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.”

Mezarlığa tebligat

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP'li Ali Fazıl Kasap, BAĞKUR ve SGK'nin sistem güncellemesi yaptığını ve geriye yönelik borçlandırma çıkardığını belirterek, “Hazine ve SGK, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar küçülmedi. Ölüyü bile borçlandırdılar. Herhalde yakında mezarlığa da tebligat yapılacak” dedi.

SGK'nin battığını belirten Kasap, “Garibanın üç beş kuruş parasına göz dikiyorlar. Garibanın üç beş kuruş parasına göz dikiyorlar. SGK'nin buna tenezzül etmesi Hazine'nin bitmesi anlamına geliyor. Ölüden de diriden de para almaya çalışıyorlar” diye konuştu.