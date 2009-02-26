Ölü ve yaralıların ismi bugün açıklanıyor

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada kaza yapan THY'nin "Tekirdağ" uçağında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların kimlikleri bugün açıklanıyor. Üçü mürettebat 6'sı yolcu ölen 9 kişinin cesedinin uçaktan çıkarıldığı bildirildi.



Haarlemmermeer Belediye Başkanı L. N. Weterings, Schiphol'da düzenlediği basın toplantısında, yardım çalışmalarının özen ve titizlikle sürdürüldüğünü, uçakta bulunan cesetlerin alındığını belirtti.



Kazada yaşamını yitiren ve yaralanan yolcuların kimlik belirlenmesi işleminin, listelerde yapılan karşılaştırmalar yüzünden zaman aldığını, bu nedenle de perşembeden önce açıklamayacağını belirten Belediye Başkanı, gerek yaralılara, gerekse yolcu yakınlarına mümkün olan her türlü hizmetin titiz şekilde verildiğini söyledi.



Belediye Başkanı Weterings, basın mensuplarının ölen üç mürettebatın isimlerinin neden açıklanmadığı yolundaki ısrarlı sorularını "bilgi veremeyiz" diye yanıtladı.



Weterings, geçmiş kaza deneyimlerinin; isim listelerinin yüzde yüz güvenceli olmadıkça açıklanmamasını gerektirdiğini, bu nedenle hem THY listesindeki isimlerin, hem de kendilerindeki isimlerin tek tek hastanelerdeki yaralılar ve yakınlarına sorularak doğrulandığını, bunun çok zaman aldığını açıkladı.



Basın toplantısının ardından Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lahey Büyükelçisi Selahattin Alpar da kaza sonrası Hollanda makamlarının gösterdiği özen ve yardımseverliğin takdire değer olduğunu söyledi. Büyükelçi Alpar, "Hollandalı makamlar, müthiş bir titizlikle görevlerini yapıyorlar" dedi.



Selahattin Alpar, bazı hastanelerdeki yaralı yolcuları Başbakan Jan Peter Balkenende ile birlikte ziyaret ettiklerini, hastanelerde de her türlü tedbirin alındığını kaydetti.