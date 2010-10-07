-ÖLÜ TASVİR EDİLEN MANDELA RESMİNE TEPKİ PRETORIA (A.A) - 10.07.2010 - Güney Afrika'da eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'yı ölü ve otopsi yapılırken tasvir eden bir resim iktidar partisinde hoşnutsuzluk yaratırken, sanatçı, eseriyle Mandela'ya saygısızlık etmek istemediğini söyledi. İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Johannesburg'da bir alışveriş merkezinde yapılan ve eski Devlet Başkanını meraklı izleyiciler önünde çıplak gösteren eserin Mandela'nın itibarını zedelediğini savundu. Mandela'nın cenazesine otopsi yapılırken ve çevresinde ülkedeki liderler toplanmış vaziyette tasvir eden resmin yaratıcısı sanatçı Yiull Damaso ise İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı açıklamada, amacının insanları ölümle yüzleştirmek olduğunu söyleyerek, "Nelson Mandela büyük bir insan, ama o da sadece bir insan... Mandela'nın vefatı bireyler olarak, ulus olarak yüzleşmemiz gereken bir şey" diye konuştu. Rembrandt'ın 17. yüzyılda yaptığı ünlü Dr Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi tablosundan esinlenen Damaso'nun resminde masaya uzanmış Mandela'ya 12 yaşında ölen AİDS'le mücadele militanı Nkosi Johnson otopsi yaparken görülüyor, aralarında Başpiskopos Desmond Tutu, eski devlet başkanları FW de Klerk ve Thabo Mbeki ve siyasetçiler Helen Zille ve Trevor Manuel'in bulunduğu bir grup da otopsiyi izliyor. Ölü bir kişiyi göstermenin Afrikalılar tarafından bir büyücülük eylemi olarak algılandığını anımsatan ANC, resmi yayımlayan İngiliz gazetelerini de düzeysiz gazetecilik ve ruhsuzca sansasyonel yaratmakla suçladı. Güney Afrika'da siyasi bir ikon haline gelen Mandela'nın ölümü tabu olarak görülüyor ve bundan bahsetmek büyük saygısızlık olarak addediliyor.