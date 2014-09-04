T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ölü taklidi yaparak IŞİD'den kaçmayı başardı

IŞİD'in Iraklı erkekleri teker teker kafalarından vurarak öldürdüğü sırada başına kurşun isabet etmeyen Ali Hüseyin Kadhim nasıl kurtulduğunu anlattı

04 Eylül 2014 16:18

IŞİD’in Haziran ayında toplu katliam yaptığı Tıkrit’te Iraklı bir askerin ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Ali Hüseyin Kadhim, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Tıkrit kentinde ele geçirdiği binlerce Iraklı’dan biriydi. 23 yaşındaki Kadhim askeri üsten sivil kıyafetleriyle ayrıldıktan sonra kaçmaya çalışırken yolda yakalanmıştı.

Kadhim’le röportaj yapan New York Times gazetesinin haberine göre, IŞİD’in kentte topladığı Iraklı erkekler yere yüzüstü yatırılıp teker teker kafalarından vurularak öldürülüyordu.

Sıra Kadhim’e geldiğinde ise kurşun başının hemen yanına isabet etti. Bunun üzerine Kadhim ölü taklidi yaparak saatlerce hareketsiz bir şekilde yerde yattı. Kadhim, yaklaşık dört saat bu şekilde bekledikten sonra karanlık bastırınca bulunduğu yerden çıkarak kaçmayı başardığını anlattı. 

Tıkrit'teki katliamın ardından IŞİD'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf. Kadhim kendisinin ortada yatan kişi olduğunu doğruladı.

 

Ali Hüseyin Kadhim

 

IŞİD Haziran ayında ele geçirdiği Saddam Hüseyin’in memleketi Tıkrit’te 1,700 Şii erkeği katlettiğini dünyaya duyurmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise IŞİD’in Tıkrit’teki beş farklı noktada 700 erkeği toplu infaz yoluyla öldürüldüğünü açıklamıştı. 

ETİKETLER

ıraklı askerlerkadhimnew york timesanlattıışidtıkritkurşun isabet etmediölü taklidikaçtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24