Ölü taklidi yaparak IŞİD'den kaçmayı başardı

IŞİD’in Haziran ayında toplu katliam yaptığı Tıkrit’te Iraklı bir askerin ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Ali Hüseyin Kadhim, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Tıkrit kentinde ele geçirdiği binlerce Iraklı’dan biriydi. 23 yaşındaki Kadhim askeri üsten sivil kıyafetleriyle ayrıldıktan sonra kaçmaya çalışırken yolda yakalanmıştı.

Kadhim’le röportaj yapan New York Times gazetesinin haberine göre, IŞİD’in kentte topladığı Iraklı erkekler yere yüzüstü yatırılıp teker teker kafalarından vurularak öldürülüyordu.

Sıra Kadhim’e geldiğinde ise kurşun başının hemen yanına isabet etti. Bunun üzerine Kadhim ölü taklidi yaparak saatlerce hareketsiz bir şekilde yerde yattı. Kadhim, yaklaşık dört saat bu şekilde bekledikten sonra karanlık bastırınca bulunduğu yerden çıkarak kaçmayı başardığını anlattı.

Tıkrit'teki katliamın ardından IŞİD'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf. Kadhim kendisinin ortada yatan kişi olduğunu doğruladı.

Ali Hüseyin Kadhim

IŞİD Haziran ayında ele geçirdiği Saddam Hüseyin’in memleketi Tıkrit’te 1,700 Şii erkeği katlettiğini dünyaya duyurmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise IŞİD’in Tıkrit’teki beş farklı noktada 700 erkeği toplu infaz yoluyla öldürüldüğünü açıklamıştı.