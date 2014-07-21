Ölü sayısının 500'ü aştığı Gazze'de 'İsrail fosfor bombası atıyor' iddiası

İsrail'in kara operasyonu başlattığı Gazze'de ölü sayısı 500'ü geçti. 65 Filistinli'nin hayatını kaybettiği 'kanlı Pazar'ın ardından bugün de Han Yunus'taki bir binadan 20 cansız beden çıkarıldı.

Kudra, İsrail'in sivil yerleşim birimlerini yoğun top atışına tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde vurulan Siyam ailesine ait evlerde ilk belirlemelere göre yedisi çocuk dokuz kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ifade etti. Kudra, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Han Yunus'taki bir binada ise 20 Filistinli'nin cesesdine ulaşıldığını belirten El Kudra, aynı enkazdan iki kişinin sağ çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hedef aldığı Ebu Cami ailesine ait evin enkazından altısı çocuk dokuz kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirilmişti.

FOSFOR BOMBASI



Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor

Beyaz fosforlu silahların kimyasal silah sayılıp sayılamayacağı tartışmalı.

Al Jazeera kaynaklarına göre, İsrail ordusu pazar günü sivil katliamı yaptığı Tuffah, Şecaiyye ve Zeytun semtlerini fosfor bombalarıyla vuruluyor.

Al Jazeera'ye konuşan Vefa Hastanesi Müdürü Basman Elashi, "İsrail yeni bazı kimyasal maddeler kullanıyor. Elimizdeki ilaçlarla bunlara müdahale edemiyoruz. Doktorlarımız bunları tedavi edemiyor. İsrail fosfor bombası kullanıyor, bu doğru" dedi.

Al Jazeera Muhabiri Vael Duhduh, "Şecaiyye semtinin kuzeydoğusu yoğun bombardıman altında. Şaif Bölgesi fosfor bombalarıyla vuruluyor. Gazze sağlık ekipleri bölgeye girişin imkansız olduğunu söylüyor. Hareket eden hayvanlar dahi hedef seçiliyor. Korkunç bir bombardıman var. Hiçbir hedef gözetmeksizin sivillerin yaşadığı evler hedef seçiliyor. Tanklardan da ateş açılıyor" notlarını aktardı.

İsrail 2009 ve 2012'deki Gazze saldırılarında da yine fosfor bombası kullanmıştı.

8 aylık bebek öldürüldü

Ayrıca Beyt Hanun bölgesi de ateş altında. Ölen 39 kişiden en az 7'si çocuk. Bunlardan biri de 8 aylık bir bebek. Ambulanslar hâlâ Gazze’nin kuzeyinde bombalanan bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

İsrail hareket halindeki araçları hedef aldığı için bombardıman sonrası çıkan yangınlar da söndürülemiyor.

Evlerinden çıkamıyorlar

Gazze’den fırlatılan bir füze ise İsrail’in Sedirut bölgesindeki bir eve isabet etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Gazze kentinin doğusunda İsrail askerlerini taşıyan bir cipi RPG-29 tipi roketle vurduk" açıklaması yaptı.

İsrail askerleri, Gazze halkına kenar semtleri terk ederek iç bölgelere gitmeleri için çağrı yapıyor. Gazzeliler ise bombardıman sürdüğü için evlerinden dışarı çıkamıyor.

Sağlık ekipleri Refah'ta bekliyor

Mısır hükümeti Avrupa’dan gelen ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye girmek isteyen sağlık gruplarının başvurularını ikinci kez reddetti. Sağlıkçılar Refah Sınır Kapısı'nda beklemeye devam ediyor.

İsrail saldırılarını protesto etmek isteyen grupların bugün Kudüs ve Batı Şeria’da toplanması bekleniyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Her iki bölgede "Üçüncü İntifada" için çağrı yapılıyor.

8 Temmuz'dan bu yana devam eden saldırılarda 509 kişi öldü, 3 bin 150 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bu süre boyunca 2 bin 800 hedefi vurduklarını açıkladı.

Kaynak: Al Jazzera ve ajanslar