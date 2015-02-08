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Dünya
Deutsche Welle

Ölü sayısı çok daha fazla

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı tahmin edilen rakamdan yaklaşık on kat daha fazla.

08 Şubat 2015 13:05


Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 50 bin asker ve sivil hayatını kaybetti. Gazetenin Alman istihbarat çevrelerine dayandırarak yayımladığı haberine göre, her gün onlarca kişi hayatını kaybettiği halde, ölü sayıları medyaya tek haneli rakamlar olarak yansıyor.

Söz konusu rakam Birleşmiş Milletler'in tahminlerinin ve Ukraynalı yetkililerin verdiği rakamların yaklaşık on katı düzeyinde.

Ukrayna'da hükümet birlikleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ateşkes sağlanabilmesi için şimdiye dek yapılan girişimlerden olumlu bir sonuç elde edilemedi. Son olarak Rusya, Fransa ve Almanya liderleri Moskova'da bir araya gelerek, Ukrayna için bir çözüm planı üzerinde uzlaşma sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, geçen yıl Nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 5360 kişi öldü. Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre ise çatışmalarda yaklaşık 1200 asker ve 5400 sivil hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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