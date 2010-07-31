-ÖLÜ SAYISI 800'Ü GEÇTİ İSLAMABAD (A.A) - 31.07.2010 - Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde ölü sayısının 800'ü geçtiği bildirildi. Hayber-Paktunva Eyaleti Enformasyon Bakanı Mian İftikar Hüseyin, sel felaketinden etkilenen kuzeybatıdaki farklı illerden gelen bilgilerin ölü sayısının 800'den fazla olduğuna işaret ettiğini söyledi. Sel sularının çekilmeye başladığını belirten yetkililer, ancak önümüzdeki günlerde şiddetli yağmurların ülkenin diğer bölgelerinde etkili olmasının beklendiği uyarısında bulundu.