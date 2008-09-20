Ölü sayısı 60'a yükseldi, otelin yıkılma tehlikesi var

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bu akşam büyük bir otele düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Güvenlik güçleri, bomba yüklü araçla girişilen korkunç saldırıda ölenlerin sayısının en az 60 olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirterek, saldırıda yaralananların sayısının da 200'ü aştığını kaydetti.

Ölenler arasında otele sıklıkla gelen ailelerin üyeleri, kadınlar, çocuklar ve yabancılar bulunduğunu belirten aynı kaynaklar, "Bilanço şimdilik 60 ölü, ancak artabilir" dedi.

Olay yerindeki basın mensupları da saldırıdan saatler sonra hala alevler içindeki 6 katlı Marriott Oteli'nin 3. ve 4. katlarından bazı kurbanların atladığını anlatırken, intihar saldırganının kullandığı patlayıcı yüklü kamyonun, otel binasının az ötesindeki metal bariyere çarptığını belirttiler.

Bu arada, polis, büyük patlamayla sarsılan otelin yıkılma tehlikesi bulunduğunu bildirdi.



Pakistan'da büyük patlama