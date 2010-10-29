Ölü sayısı 430'a yükseldi

T24 - Endonezya'da tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 430'a yükseldi.

Endonezya'nın batısında Sumatra Adası ve Mentavai Adaları'nı üç gün önce vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami felaketinden sonra kayıp yüzlerce kişiyi bulma ümidinin kaybedilmekte olduğunu belirten yetkililer, bazı cesetlerin denize sürüklenmiş olabileceğini bildirdi. Merapi yanardağının da faaliyete geçmesiyle büyüyen afette köylüler, tsunaminin köylerini nasıl yuttuğunu anlattı.

Endonezya'da 26 Aralık 2004 günü meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve yol açtığı dev tsunami, 230 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.



