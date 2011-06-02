-ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ SANA (A.A) - 01.06.2011 - Yemen'de, güvenlik güçleriyle bir aşiret liderine bağlı silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, 37 kişinin öldüğü belirtilmişti. Çatışmaların başkent Sana'da Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in koltuğunu bırakması için gösteriler yapanlara destek veren aşiret lideri Şeyh Sadık El Ahmar yandaşlarıyla güvenlik güçlerinin arasında ve ülkenin güneyinde yer alan, radikal silahlı militanların kontrol ettiği Zincibar kentinde, militanlarla, şehri abluka altında tutan askerler arasında meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yaptığı açıklamada, Yemen'deki krizin sona ermesinin Abdullah Salih'in iktidarı terk etmesine bağlı olduğunu söyledi. Clinton açıklamasında, "Yemen'deki krizin bitmesi, Salih'in iktidarı, siyasi ve ekonomik reformları yerine getirebilmeleri için muhalefet ve sivil topluma devretmesine bağlıdır" şeklinde ifadeler kullandı. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yardımıyla KİK tarafından oluşturulan plan, Salih'in kendisi ve yakınları için dokunulmazlık verilmesi karşılığında bir ay içinde iktidarı muhalefetin kuracağı bir uzlaşma hükümetine devretmesini ve 60 gün içerisinde Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngörüyor.