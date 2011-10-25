Ölü sayısı 366'ya ulaştı. 1301 kişi yaralı

T24- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiğini açıkladı. Başkanlıktan saat 09.30 itibariyle yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



Hayırsever milletimizin talepleri doğrultusunda deprem nedeniyle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında ilk gün itibari ile 263 bin -TL nakdi yardım toplanmıştır.



48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanları, 14 Türk Hava Yolları, 21 askeri ve 2 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 37 adet uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edilmiştir.



Başkanlığımızdan 20 kişilik bir teknik heyet Van’a intikal etmiştir. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirilmiştir. Arama-kurtarma faaliyetlerinden sonra, hasar tespitine hemen başlanacak olup, kısa sürede tamamlanacaktır.



3 adet askeri kargo uçağı da personel ve malzeme transferi yapmak üzere, Ankara-Van arasında ulaşım zinciri oluşturulmuştur.



Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla sevkiyat devam etmektedir. Karayolu ile de ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir.



Kalıcı konutların inşası için TOKİ’ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da 3 bin adet konteynırın üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve bir ay içerisinde bölgede kurulması planlanmıştır.





Toplam 3.346 arama-kurtarma, 787 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 563 iş makinesi ve araç, 7’si hava ambulansı olmak üzere 138 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 11.211 çadır, 25.539 battaniye, 1.120 gıda paketi, 10.064 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2.619 mutfak seti, 5.139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir.





Bölgeye gönderilen arama-kurtarma, ilkyardım ve sağlık personeli ile ayni yardımların organizasyonunu yapmak üzere Başkanlığımızca; Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına birer koordinatör ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.





İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.





Van Valiliği emrine; psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.