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Dünya

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ LEFKOŞA (A.A)

11 Temmuz 2011 14:59

-ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ LEFKOŞA (A.A) - 11.09.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarında bulunan Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait ''Evangelos Florakis Deniz Üssü''nde bu sabah meydana gelen patalamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Rum radyosu, askeri kaynaklara dayanarak, üste bulunan barut dolu 98 konteynerden ikisinde başlayan yangın sonucu meydana gelen patlamanın şiddetiyle üssün yaklaşık 300 metre ilerisindeki ana yola demir parçalarının düştüğünü ve bunun yoldan geçen araçlara zarar verdiğini, araçların camlarının kırıldığını, patlama sırasında trafikte seyreden sivillerden de yaralananlar olduğunu duyurdu. Üs yakınındaki Limasol-güney Lefkoşa ana yolunda seyreden bazı araç sürücüleri, şiddetli patlamadan sonra metal parçalarının havaya uçtuğunu, mantar şeklinde bir duman bulutunun gökyüzüne yükseldiğini söylediler. Olay yerindeki muhabirler, yaralıların üs dışına taşındığını ve ardından da ambulanslarla hastanelere ulaştırıldığını, patlama sonrasında birbirine yakın üç noktada yangın çıktığı ve alevlerin Vasiliko'daki elektrik santralinden de görüldüğünü bildirdi. Duman bulutunun halen bölgede etkili olduğu bildirilirken, RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis olay yerine gitti. Çalikidis, oluşturulan kriz masasını yönetiyor. Üs üzerinde askeri helikopterlerin uçtuğu haber verildi. Patlamanın hemen ardından, Vasiliko'da bulunan Rum Elektrik İdaresine (AİK) ait iki elektrik santralinin devreden çıkarılması nedeniyle Kıbrıs Rum kesimi genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Rum kesimine, sadece Derinya'daki santralden elektrik verildiği bildirildi.

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