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Dünya

Ölü sayısı 1000'i aşabilir

01 Ekim 2009 00:14

Endonezya makamları, bugün Sumatra Adası'nı vuran şiddetli depremde ölenlerin sayısının 1000'i aşabileceğini bildirdiler.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Rüstem Pakaya, deprem felaketinin ardından ölü sayısının 1000'i aşabileceğini söyledi.

Endonezyalı yetkililerin son açıklamasında, Sumatra Adası'nın 900 bin nüfusa sahip Padang kenti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 75 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Endonezyalı yetkililer, depremde kentte bir hastanenin çöktüğünü, yıkılan binaların enkazında binlerce kişinin olduğunu söylemişlerdi.

Sumatra'nın batı kıyısında yer alan büyük bir liman kenti olan Padang, Singapur'a yaklaşık 400, Cakarta'ya da 850 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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