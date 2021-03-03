Ölü sanılan adam otopsi masasında canlandı

Hindistan'da motosiklet kazası geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan ve öldüğü sanılarak solunum cihazından çıkarılan adamın hayatta olduğu otopsi sedyesinde kıpırdamasıyla anlaşıldı. Ailenin hastaneye dava açacağı belirtildi.

Mahalingapur kasabasında motosikletle trafik kazası geçiren ve durumu ağır olan 27 yaşındaki bir adam bölgedeki özel bir hastaneye getirildi.

Birkaç gün solunum cihazına bağlı kalmasının ardından doktorların öldüğünü söyleyerek cihazdan çıkardığı adam, otopsi yapılmak üzere yakınlardaki bir devlet hastanesine götürüldü.

Sputnik'in yerel medyadan aktardığına göre, doktorlar otopsiye hazırlanırken adamın sedyede hareket ettiğini fark etti. Adam, acilen en yakındaki başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Adamın sağlık durumunun iyileştiği belirtilirken, ailesinin ise özel hastaneye dava açacağı öğrenildi.