'Ölü' El Kaide liderinden Obama'ya mesaj

Yusuf CEVAHİR / Tempo24



Irak El Kaidesi’nin ‘ölü’ lideri Ebu Ömer El Bağdadi, ABD Başkanlığı’na seçilen Barack Obama ve diğer Batılı liderlerden Irak ve Afganistan'dan çekilmelerini istedi



Ajanslara bugün düşen haberde, söz konusu açıklamanın El Kaide ile bağlantılı ‘Irak İslam Devleti’ adlı örgütün lideri El Bağdadi tarafından yapıldığı belirtildi. Ancak olayın ilginç tarafı, ‘Ebu Ömer el Bağdadi’ isimli kişinin Amerikan ordusu tarafından 2007 yılında öldürülmüş olmasıydı.



Ebu Ömer el Bağdadi’nin gerçek bir kişi mi yoksa tamamen uydurma bir karakter olup olmadığı bile bilinmiyor.



ABD ordusu 'öldü' demişti



ABD’nin en saygın gazetelerinden New York Times, 3 Mayıs 2007 tarihli sayısında, Amerikan ordusu tarafından yapılan açıklamaları kaynak göstererek El Bağdadi’nin, ABD operasyonuyla öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu haberlerin ardından, ABD’li askeri sözcü Tümgeneral William Caldwell, akılları daha da karıştıracak bir brifingle, “El Bağdadi’nin öldürüldüğü yolunda verilen haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz” dedi.



El Arabiya 'gerçek kimliğini' yayımladı



Bütün bu şaibeler sürerken, El Arabiya televizyonu, 7 Mayıs 2007’de verdiği haberde, Irak'taki El Kaide lideri Ebu Ömer El Bağdadi'nin gerçek adını ve fotoğrafını yayınladı. Merkezi Dubai'de bulunan El Arabiya, Iraklı bir polis yetkilisine dayanarak, "Irak İslam Devleti" lideri olduğunu öne süren El Bağdadi'nin gerçek adının Hamid Davud Ezzavi olduğunu duyurdu.



ABD: Uydurma karakter



Polis yetkilisi, Hadisa kentinden olan Ezzavi'nin Saddam Hüseyin döneminde orduda görev yaptığını, 2003 yılında El Kaide'ye katıldığını anlattı. ABD ise bu açıklamadan hemen önce, El Bağdadi diye bir kişinin olmadığını, Bağdadi'nin uydurma bir karakter olduğunu iddia etti.



Saygın istihbarat sitesi: Öldürüldü



Amerikan askeri istihbaratına da yakınlığıyla bilinen ve askeri istihbarat konusunda güvenilir bilgileriyle göz dolduran globalsecurity.org adlı internet sitesinde de El Bağdadi’nin 2007 yılında Irak’taki bir ABD operasyonunda öldürüldüğü belirtiliyor.



Şu an kim olduğu bile bilinmese de bugünkü haberlere göre El Bağdadi, bir internet sitesinde yayımlanan çağrısında, Irak, Afganistan, Somali ve Çeçenistan'daki kardeşleri namına çağrıyı yaptığını belirterek, Batılı güçlerin bu ülkelerdeki güçlerini çekmeleri ve evlerine dönmelerinin her iki taraf içinde hayırlı olacağını kaydetti.



El Bağdadi, tüm dünyayı saran küresel mali krizin Müslüman ülkelerine açılan bir savaş olduğunu da iddia etti.