Ölü bulunan liman başkanının cenazesi Eskişehir'e gönderildi

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde evinde ölü bulunan Liman Başkanı Bahadır Ay\'ın (52) cenazesi toprağa verilmek üzere Eskişehir\'e gönderildi.

Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, dün sabah göreve gitmeyince, çalışanlar cep telefonuyla kendisine ulaşmaya çalıştı. Eşi, öğrenim gören kızını ziyaret için gittiği İstanbul\'da bulunan Bahadır Ay, telefona cevap vermeyince, çalışanlar Hacı Yusuf Mahallesi Mücahitler Sokak\'taki lojmanına gitti. Ay kapıyı da açmayınca polise haber verildi. Gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde Bahadır Ay\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Daha önce iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay\'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bahadır Ay\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Eskişehir\'e gönderildi. Ay\'ın Atatürk Bulvarı\'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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